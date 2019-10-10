Начался форум развития бизнес-связей Армения – Диаспора

В бизнес-центре “Элит Плаза” 10 октября начался IV форум развития бизнес-связей Армения -Диаспора Армянской торговой сети. Как сообщили «Арменпресс» в Офисе главного уполномоченного по делам диаспоры, он проводится при содействии Офиса главного уполномоченного по делам диаспоры. Для укрепления бизнес связей Армения - Диаспора, обсуждения повестки экономического развития Армении на форуме было зарегистрировано 197 участников, 110 из которых - предприниматели из 25 разных стран.

В своей вступительной речи вице-премьер РА Тигран Авинян отметил, что в течение всей своей истории армяне считались глобально торговой нацией, создавали сети от Сингапура до Венеции, от Каира до Амстердама.

“По этой же логике сегодняшнее мероприятие собрало под одной крышей успешных предпринимателей из разных уголков мира, создав прекрасную возможность для строительства новых мостов между деловой общественностью Армении и диаспоры”.

Тигран Авинян сказал, что политическая власть Армении взяла на себя обязательство создать инклюзивную, инновационную и технологически развитую экономику.

Приветствуя присутствующих, главный уполномоченный по делам диаспоры Заре Синанян отметил важное значение деятельности армянской торговой сети, которая со дня своего создания превратилась в платформу обмена опытом между армянскими предпринимателями, создания и расширения совместных взаимовыгодных связей, а также реализации на родине новых программ и инициатив. “Сегодня сотни предпринимателей из диаспоры, специалистов различных сфер, а также общеармянские структуры вносят свой важный вклад в дело развития Армении, пытаясь направить в Армению свои финансовые, научные и идеологические средства и управленческие навыки. Уверен, что наш общенациональный потенциал, который огромен, позволит изо дня в день изменять и вывести на новый уровень сотрудничество Армения - Диаспора, в частности, в сфере бизнеса”, - сказал главный уполномоченный. Он также отметил, что цель - превратить Армению в центр, где предприниматель из диаспоры, без каких-либо препятствий, сможет реализовывать свои бизнес-идеи.

Председатель Исполнительного совета Армянской торговой сети Грач Гаспар подчеркнул, что все бизнес - общественные организации, сформированные сегодня в диаспоре, объединены вокруг Армянской торговой сети. “Всемирная бизнес - сеть может представлять неоценимую ценность как в общинах Армении, так и в общинах диаспоры”, - добавил Грач Гаспар.

Выступил также председатель Союза промышленников и предпринимателей Армении Арсен Казарян.

В данный момент форум продолжается на четырех заседаниях, обсуждается участие диаспоры в деле экономического развития Армении, повышение эффективности бизнес - повестки Армения -Диаспора, новые возможности, перспективы сделать Армению более инновационной страной. Проводится также конкурс, в рамках которого по четырем, разным номинациям будут вручены премии видным предпринимателям и специалистам сферы экономики. В этом году намечены следующие номинации: “Предприниматель года”, “Глобальные достижения”, “Превосходство армянского бизнеса”, “Инвестор в Армении”.