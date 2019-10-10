Компания по производству электроэнергии получила льготу на освобождение от таможенной пошлины

Правительство Армении предоставило льготу на освобождение от таможенной пошлины ЗАО “Контрглобал гидро каскад”, занимающемуся производством электроэнергии. Как передает «Арменпресс», об этом на заседании правительства 10 октября сообщил заместитель министра экономики Аваг Аванесян.

“Проектом предлагается удовлетворить заявку ЗАО “Контрглобал гидро каскад” об освобождении от таможенной пошлины товаров, ввозимых в рамках инвестиционной программы в приоритетной сфере. Оборудование импортируется для производства электроэнергии. Электроэнергия будет производиться в Сюникской области. Компания действует с 2015 года. В рамках программы планируется осуществить инвестиции в размере 27,5 млрд драмов, из которых 10,9 млрд уже осуществлены. Остальную часть планируется осуществить для приобретения, установки оборудования, а также осуществления работ по техническому контролю”, - сказал Аванесян.

В рамках инвестиционной программы уже создано 10 новых рабочих мест со средней зарплатой 750 тысяч драмов.

Стоимость товаров, представленных для получения льгот, составляет 6.4 млрд драмов, льгота по освобождению таможенной пошлины составит 513 млн драмов, из которых в госбюджет не поступит 6.3 млн драмов.