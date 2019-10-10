В Армении будет проведен централизованный учет случаев насилия в семье

Правительство Армении приняло решение “о ведении централизованного учета случаев насилия в семье”. Как передает «Арменпресс», об этом на заседании правительства 10 октября заявил первый заместитель министра труда и социальных вопросов Армении Гемафин Гаспарян.

”В республике сейчас не ведется централизованный учет случаев насилия в семье. Информация о распространенности, масштабах и формах проявления насилия в семье формируется на основе зафиксированных правоохранительными органами случаев, а также исследований, проведенных различными организациями, что не дает нам возможности выявить полную распространенность и факторы случаев насилия в семье, оценить закономерности проявления насилия в семье и т.д.”, - сказал Гаспарян.

Первый заместитель министра отметил, что принятие решения не окажет влияния на бюджетные средства.