Время в Ереване: 11:07:36,   10 Октябрь

Деятельность группы, осуществляющей гуманитарную миссию в Сирии, продолжается в нормальном русле

Деятельность группы, осуществляющей гуманитарную миссию в Сирии, продолжается в нормальном русле

Деятельность группы, осуществляющей гуманитарную миссию в Сирии, продолжается в том же русле.

Как сообщила «Арменпресс» пресс-секретарь Центра гуманитарного разминирования и экспертизы Назели Элбакян, место постоянной дислокации армянской гуманитарной группы довольно далеко от той части Сирии, где Турция проводит военные действия.

“Наши врачи и саперы в Алеппо продолжают свою ежедневную миссию, гуманитарной группе не дано иного поручения. Армянская гуманитарная группа не будет отозвана. На данный момент решение таково”, - сказала Элбакян.




youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Haypost

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации