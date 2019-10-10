Деятельность группы, осуществляющей гуманитарную миссию в Сирии, продолжается в нормальном русле

Деятельность группы, осуществляющей гуманитарную миссию в Сирии, продолжается в том же русле.

Как сообщила «Арменпресс» пресс-секретарь Центра гуманитарного разминирования и экспертизы Назели Элбакян, место постоянной дислокации армянской гуманитарной группы довольно далеко от той части Сирии, где Турция проводит военные действия.

“Наши врачи и саперы в Алеппо продолжают свою ежедневную миссию, гуманитарной группе не дано иного поручения. Армянская гуманитарная группа не будет отозвана. На данный момент решение таково”, - сказала Элбакян.