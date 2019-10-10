Тигран Авинян принял участие в бизнес-форуме армянской торговой сети

10 октября вице-премьер Республики Армения Тигран Авинян принял участие в IV бизнес-форуме армянской торговой сети

Как сообщили «Арменпресс» в офисе вице-премьера Армении Тиграна Авиняна, приветствуя участников форума, вице-премьер отметил, что в течение всей своей истории армяне были глобально торговой нацией, создавали сети от Сингапура до Венеции, от Каира до Амстердама. По этой же логике сегодняшнее мероприятие собрало под одной крышей успешных предпринимателей из разных уголков мира, создав прекрасную возможность для строительства новых мостов между деловой общественностью Армении и диаспоры.

Тигран Авинян сказал, что политическая власть Армении взяла на себя обязательство создать инклюзивную, инновационную и технологически развитую экономику. Цель - создать такое государство, которое будет конкурентоспособным и обеспечит благополучие своих граждан. Сейчас идут глубинные реформы, направленные на улучшение бизнес - среды, создание лучших условий для местных и иностранных инвесторов. Недавно начался процесс всеобъемлющего реформирования общественного управления, который предусматривает максимальное облегчение административной нагрузки, резкое повышение доступности всех услуг посредством применения и оцифровки принципа одного окна.

Вице-премьер подчеркнул, что на пути развития государства важна трансформация отношений Родина – Диаспора. В этом контексте он призвал участников рассматривать Армению как страну развития своего бизнеса. Есть множество примеров того, как наши соотечественники из диаспоры создали и развили свои предприятия в Армении, в результате обеспечив стабильную занятость, развитие корпоративной культуры, повышение качества на рынке посредством конкуренции.

Тигран Авинян сказал, что одним из важнейших факторов успеха армянства является постоянный оборот идей и опыта между Арменией и диаспорой, а для этого нужно осуществить амбициозные программы и инициативы. В этом плане правительство рассматривает вопрос профессиональной репатриации, имея целью создать благоприятные условия для возвращения на родину наших соотечественников, имеющих высокую профессиональную подготовку. Вице-премьер отметил, что на этой неделе был проведен Всемирный форум информационных технологий, который стал хорошим поводом для армян, обосновавшихся в разных уголках мира, а также для иностранцев увидеть широкие возможности в сфере высоких технологий и подумать о разворачивании деятельности в Армении в этом направлении.