Зеленский заявил, что его миссия как президента остановить войну в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его миссия как главы государства - прекратить войну в Донбассе. Об этом он заявил в четверг в Киеве во время общения с журналистами.

"Главная моя цель - я хочу прекратить войну, я думаю, именно это моя миссия", - сказал он.

Зеленский заявил о том, что понимает, что некоторые граждане, проживающие на неподконтрольных территориях Донбасса, могут ощущать себя украинцами, а некоторые нет, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Если в Донбассе человек думает, что не украинец, я не могу влезть в его мозг. Те, кто чувствуют себя украинцами, они должны знать, что мы их не оставляем, мы их не бросим", - сказал президент. Зеленский добавил, что эти граждане должны иметь возможность "вернуться на Украину".