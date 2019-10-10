Давид Тоноян представил подробности решения Фонда страхования военнослужащих

Фонд страхования военнослужащих помимо суммы, предоставленной государством, дополнительно предоставит ее также и членам семей военнослужащих, погибших защищая Родину 1 января 1998 года включительно и после этого, также военнослужащим, получившим инвалидность 1-ой или 2-ой группы.

Как передает «Арменпресс», об этом на заседании правительства 10 октября сказал министр обороны Армении Давид Тоноян.

“Если семья погибшего офицера уже получает от государства 60 тысяч драмов, то ежемесячно из фонда она будет получать дополнительно 240 тысяч драмов. В зависимости от званий и количества членов семьи эти цифры подвергаются изменениям, я привел усредненный пример”, - сказал Тоноян.

9 октября было принято решение, что Фонд страхования военнослужащих с 1 января 2020 года начнет оказывать содействие также членам семей военнослужащих, погибших при защите Родины 1 января 1998 года включительно и после этого и военнослужащим, получившим инвалидность 1 или 2 группы.

По состоянию на прошлый год фонд предоставлял содействие семьям погибших 1 января 2017 года включительно и после этого.