Время в Ереване: 11:07:36,   10 Октябрь

В Японии умерла корова из первой в мире пары коров-клонов

В Японии умерла корова из первой в мире пары коров-клонов

В заповеднике японской префектуры Исикава умерла корова, которая вместе с сестрой стали первыми животными своего вида, появившимися на свет благодаря клонированию. Об этом сообщил местный сайт SankeiNews.

Уточняется, что парнокопытное умерло по естественным причинам, прожив 21 год и три месяца. Последние недели животное с трудом передвигалось самостоятельно,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В прошлом году по аналогичным причинам умерла корова-близнец.

Животные родились летом 1998 года. Ученые использовали те же технологии, что и при создании овечки Долли в 1996 году. Отмечается, что у коров было потомство.

 

 




youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Haypost

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации