Правительство Армении при закрытых дверях проведет обсуждение ситуации на севере Сирии.

Как передает «Арменпресс», об этом на заседании правительства Армении 10 октября сказал премьер-министр Никол Пашинян.

“Сегодня после завершения повестки заседания правительства мы в закрытом режиме обсудим ситуацию на севере Сирии, возможные развития и наши позиции”, - сказал Пашинян.

9 октября Вооруженные Силы Турции вторглись в Сирийскую Республику. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе заседания правительства объявил, что Республика Армения осуждает это вторжение.