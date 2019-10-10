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Правительство Армении при закрытых дверях проведет обсуждение ситуации на севере Сирии

Правительство Армении при закрытых дверях проведет обсуждение ситуации на севере Сирии

 Правительство Армении при закрытых дверях проведет обсуждение ситуации на севере Сирии.

 Как передает «Арменпресс», об этом на заседании правительства Армении 10 октября сказал премьер-министр Никол Пашинян.

“Сегодня после завершения повестки заседания правительства мы в закрытом режиме обсудим ситуацию на севере Сирии, возможные развития и наши позиции”, - сказал Пашинян.

9 октября Вооруженные Силы Турции вторглись в Сирийскую Республику. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе заседания правительства объявил, что Республика Армения осуждает это вторжение.




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