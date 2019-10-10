Армения осуждает вторжение Турции в Сирийскую Республику: Никол Пашинян

Республика Армения осуждает вторжение турецких вооруженных сил в Сирийскую Республику. Как передает «Арменпресс», на заседании правительства Армении 10 октября заявление об этом сделал премьер-министр Никол Пашинян.

“Вчера вооруженные силы Турции вторглись в Сирийскую Республику. Министерство иностранных дел Армении уже выступило с соответствующим заявлением, и я хочу еще раз подчеркнуть, что Республика Армения осуждает это вторжение. Мы обеспокоены ситуацией, поскольку, по нашей оценке, это действие еще более углубит гуманитарный кризис в Сирии. И мы призываем международное сообщество предпринять действенные меры по прекращению этого незаконного действия и принятию мер в направлении защиты граждан Сирии, проживающих вдоль границы с Турцией, в том числе и национальных меньшинств и соблюдению их прав” - сказал Пашинян.

Премьер-министр отметил, что Армения продолжит осуществлять свою гуманитарную миссию в Сирии.