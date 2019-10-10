Начался официальный визит делегации НС во главе с Араратом Мирзояном в Нидерланды

9 октября по приглашению председателя Сената Королевства Нидерландов Антони Брюйна в Гааге начался официальный визит делегации Национального собрания Республики Армения, возглавляемой председателем Араратом Мирзояном.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.