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Начался официальный визит делегации НС во главе с Араратом Мирзояном в Нидерланды

Начался официальный визит делегации НС во главе с Араратом Мирзояном в Нидерланды

9 октября по приглашению председателя Сената Королевства Нидерландов Антони Брюйна в Гааге начался официальный визит делегации Национального собрания Республики Армения, возглавляемой председателем Араратом Мирзояном.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.




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