Арман Татоян выступил с обращением по случаю Всемирного дня психического здоровья

Омбудсмен Армении Арман Татоян выступил обращением по случаю Всемирного дня психического здоровья.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата омбудсмена Армении, в послании, в частности, говорится:

“10 октября - Всемирный день психического здоровья. Этот день дает возможность информировать о людях с проблемами психического здоровья, показать, что они являются полноправными членами нашего общества. В этом году международная организация здравоохранения сосредоточила работы на повышении осведомленности о самоубийствах.

Сфера психического здоровья очень чувствительна. Это касается людей, которые не всегда могут озвучить волнующие их проблемы, случаи нарушения или игнорирования их прав. Они часто оказываются в социальной изоляции и подвергаются заклеймению. С этой точки зрения очень важно повышение осведомленности о психическом здоровье.

Долг каждого из нас - забота о них, понимание их и оказание помощи для полноценной жизни. К сожалению, проблемы в сфере психического здоровья носят системный характер. Не существует единой политики в сфере психического здоровья, должного контроля, отсутствуют необходимые общинные службы или же они действуют с недостатками, в психиатрических больницах неприемлемые условия и т. д. Неполноценно оценена работа специалистов в области психического здоровья. Низкий уровень условий труда и социальных гарантий медицинского персонала, а также их недостаточное количество непосредственно влияют на состояние охраны психического здоровья человека и качество предоставляемых услуг.

Одним из приоритетных направлений охраны психического здоровья должно быть формирование и развитие системы по уходу и социальному обслуживанию именно психиатрическими медицинскими услугами.

Лишь любовью и вниманием мы сможем преодолеть эти наши проблемы”.