Сандерс заявил, что проблемы со здоровьем не помешают его предвыборной кампании

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс заявил, что продолжит в полную силу бороться за выдвижение кандидатом от Демократической партии на президентских выборах 2020 года в США, несмотря на перенесенную им операцию по шунтированию артерии после сердечного приступа. С соответствующим заявлением политик выступил в среду в интервью телекомпании NBC.

Телекомпания отмечает, что днем ранее Сандерс в беседе с журналистами сказал о том, что "изменит природу" проводимой им кампании, сократив число выступлений и встреч с избирателями. Многие американские СМИ сделали вывод о том, что он намерен снизить градус борьбы и сократить масштаб предвыборной кампании,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Я вчера оговорился. Я сказал слово, которое не стоило говорить, и СМИ теперь сводят меня с ума, делая из мухи слона, - указал Сандерс. - Мы вернемся к очень энергичной кампании, я люблю проводить митинги и встречи в городах". "Я хочу начать в спокойном режиме, и наращивать, наращивать, наращивать", - заключил он.

"Я здоров, и мы будем проводить активную кампанию и победим", - сказал Сандерс. По его словам, американским избирателям стоит иметь в виду, что операцию по шунтированию артерии, которую он перенес на днях, делают "сотням тысяч людей ежегодно".

Сенатор в минувший вторник "испытывал боли в груди". На медосмотре выяснилось, что у него блокирована артерия и требуются два шунта. Ранее Сандерс уже отменял несколько выступлений в штате Северная Каролина из-за того, что сорвал голос. В марте он получил травму головы, и ему пришлось наложить швы на рану.

Предвыборный штаб Сандерса подтвердил, что политик все равно примет участие в четвертых теледебатах претендентов на пост президента США от Демократической партии 15-16 октября в Университете Оттербейн (Otterbein University) в городе Вестервилл (штат Огайо). Национальный комитет Демократической партии запланировал теледебаты в ноябре и декабре, а затем еще шесть теледебатов в период с января по апрель 2020 года. Они завершатся уже после того, как в феврале будет дан старт предвыборной кампании.