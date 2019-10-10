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Сандерс заявил, что проблемы со здоровьем не помешают его предвыборной кампании

Сандерс заявил, что проблемы со здоровьем не помешают его предвыборной кампании

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс заявил, что продолжит в полную силу бороться за выдвижение кандидатом от Демократической партии на президентских выборах 2020 года в США, несмотря на перенесенную им операцию по шунтированию артерии после сердечного приступа. С соответствующим заявлением политик выступил в среду в интервью телекомпании NBC.

Телекомпания отмечает, что днем ранее Сандерс в беседе с журналистами сказал о том, что "изменит природу" проводимой им кампании, сократив число выступлений и встреч с избирателями. Многие американские СМИ сделали вывод о том, что он намерен снизить градус борьбы и сократить масштаб предвыборной кампании,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Я вчера оговорился. Я сказал слово, которое не стоило говорить, и СМИ теперь сводят меня с ума, делая из мухи слона, - указал Сандерс. - Мы вернемся к очень энергичной кампании, я люблю проводить митинги и встречи в городах". "Я хочу начать в спокойном режиме, и наращивать, наращивать, наращивать", - заключил он.

"Я здоров, и мы будем проводить активную кампанию и победим", - сказал Сандерс. По его словам, американским избирателям стоит иметь в виду, что операцию по шунтированию артерии, которую он перенес на днях, делают "сотням тысяч людей ежегодно".

Сенатор в минувший вторник "испытывал боли в груди". На медосмотре выяснилось, что у него блокирована артерия и требуются два шунта. Ранее Сандерс уже отменял несколько выступлений в штате Северная Каролина из-за того, что сорвал голос. В марте он получил травму головы, и ему пришлось наложить швы на рану.

Предвыборный штаб Сандерса подтвердил, что политик все равно примет участие в четвертых теледебатах претендентов на пост президента США от Демократической партии 15-16 октября в Университете Оттербейн (Otterbein University) в городе Вестервилл (штат Огайо). Национальный комитет Демократической партии запланировал теледебаты в ноябре и декабре, а затем еще шесть теледебатов в период с января по апрель 2020 года. Они завершатся уже после того, как в феврале будет дан старт предвыборной кампании.

 




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