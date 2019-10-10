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Известны первые соперники армянских шахматистов на турнире острова Мэн

Известны первые соперники армянских шахматистов на турнире острова Мэн

Представители армянских шахмат начинают выступления на турнире острова Мэн.

Как передает «Арменпресс», в первом туре соперником Ароняна будет шахматист из Норвегии Тари Арьян. Сергей Мовсесян попытается обыграть румына Давида Гаврилеску, Габриэль Саркисян сыграет с Сарином Нихалом из Индии, а Карен Мовсисян - с Владиславом Ковалевым (Беларусь). Грант Мелкумян белыми померится силами с Ириной Булмага, Владимир Акопян - с Верой Небольсиной, соперником Роберта Оганесяна будет немец Дитмар Кулбус, Элина Даниелян сыграет с Матиасом Блубау.

Турнир FIDE Grand Swiss состоит из 11 туров и там разыгрывается путевка на турнир претендентов. Он закончится 21 октября.




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