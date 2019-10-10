Президент США Дональд Трамп подтвердил, что американские военные вывезли из Сирии двух боевиков "Исламского государства"* из группы палачей, известных как "Битлз".

"В случае если курды или Турция потеряют контроль, США уже вывезли двоих боевиков ИГ*, связанных с обезглавливаниями в Сирии, известных как "Битлз", из этой страны в безопасное место, контролируемое США. Они худшие из худших!" - написал Трамп в Twitter.

Ранее газета Washington post со ссылкой на источники сообщала, что американские военные взяли под стражу около 40 человек в Сирии. Предполагается, что все они - важные фигуры ИГ*,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.