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Трамп подтвердил, что боевиков из группы палачей "Битлз" вывезли из Сирии

Трамп подтвердил, что боевиков из группы палачей "Битлз" вывезли из Сирии

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что американские военные вывезли из Сирии двух боевиков "Исламского государства"* из группы палачей, известных как "Битлз".

"В случае если курды или Турция потеряют контроль, США уже вывезли двоих боевиков ИГ*, связанных с обезглавливаниями в Сирии, известных как "Битлз", из этой страны в безопасное место, контролируемое США. Они худшие из худших!" - написал Трамп в Twitter.

Ранее газета Washington post со ссылкой на источники сообщала, что американские военные взяли под стражу около 40 человек в Сирии. Предполагается, что все они - важные фигуры ИГ*,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

 

 




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