В Армении откроется филиал известного в области электротехники Института IEEE

На пресс-конференции с участием министра высокотехнологичной промышленности РА Акопа Аршакяна, президента компании “Синопсис Армения” Ерванда Зоряна и президента Института IEEE (Institute of electrical and electronic engineers) Чечилии Метра было объявлено об открытии в Армении филиала отдела IEEE Computer society довольно известного в мире Института IEEE (Institute of electrical and electronic engineers). Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве высокотехнологичной промышленности Армении. Ерванд Зорян отметил, что в качестве профессиональной организации IEEE является первой в области электроники и компьютерной техники, и до сих пор эта большая международная организация не была представлена в Армении.

Президент IEEE Computer society Чечилия Метра представила подробности деятельности университета. Она отметил, что IEEE имеет более 405 тысяч членов в разных странах мира. Состоит из 39 союзов, крупнейшим из которых является Компьютерный союз с 245 филиалами и 13 тысячами членов.

IEEE, с точки зрения организации научных семинаров, публикации научных статей, развития науки, – самая авторитетная организация в мире электронной промышленности. В ней более 400 тысяч членов - в основном научные исследователи, ученые и инженеры.

Министр Акоп Аршакян поблагодарил Ерванда Зоряна за деятельность и усилия, направленные на развитие технологической промышленности в Армении. Подчеркнув важность открытия филиала IEEE Computer society в Армении, министр отметил, что это величайшее событие для развития технологической промышленности нашей страны.

Министр проинформировал присутствующих также и о предстоящем в декабре ежегодном конкурсе в сфере высоких технологий. Он отметил, что в этом году премию планируется вручить на международной арене, и отныне она будет вручаться совместно - правительством Армении и Институтом IEEE. Это означает, что армянская премия, вручаемая премьер-министром РА, становится международной премией в сфере высоких технологий.

Акоп Аршакян сообщил также, что есть намерение в следующем году перенести церемонию вручения премии в Силиконовую долину, что даст возможность собрать вокруг армянской повестки дня руководителей крупных компаний, местных армян, высокотехнологичную общину.