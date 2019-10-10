Дзюдоист Карапетян проиграл на старте Гран-При Бразилии

Член сборной Армении по дзюдо Фердинанд Карапетян провел очередной неудачный турнир.

Как передает «Арменпресс», на старте прошедшего в столице Бразилии турнира Карапетян померился силами с представителем Китая Дага Кингом и проиграл ему.

Бразильский Гран-при мог предоставить рейтинговые очки для 32-х летних Олимпийских игр 2020 года в Токио.