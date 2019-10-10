Дзюдоист Карапетян проиграл на старте Гран-При Бразилии
Член сборной Армении по дзюдо Фердинанд Карапетян провел очередной неудачный турнир.
Как передает «Арменпресс», на старте прошедшего в столице Бразилии турнира Карапетян померился силами с представителем Китая Дага Кингом и проиграл ему.
Бразильский Гран-при мог предоставить рейтинговые очки для 32-х летних Олимпийских игр 2020 года в Токио.
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