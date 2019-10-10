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Заменяются старые канализационные линии участка дороги через административную территорию Алаверди

Заменяются старые канализационные линии участка дороги через административную территорию Алаверди

На участке межгосударственной автодороги М6 Ванадзор – Алаверди - граница Грузии - Туманян-Баграташен длиной в 51,74 км продолжается капитальный ремонт. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства территориального управления и инфраструктур РА, в основном проводятся земельные работы, работы по бурению, прокладке дренажных труб, опорных стен и тротуаров.

В частности, на участке межгосударственной дороги М6, проходящей через административную территорию города Алаверди, в настоящее время осуществляются работы по строительству опорной стены, установке труб, необходимых для проведения подземных кабелей связи и связанные с этим земельные работы. Отметим, что в условиях непрекращающегося движения осуществление работ в полном объеме невозможно, поскольку дорога довольно узкая, и в этом случае вся проезжая часть окажется перекрытой.

Исходя из этого, примерно через неделю, когда большая часть кабелей связи будет установлена, и вырытая траншея будет закрыта, на указанном участке начнутся работы по замене старых канализационных линий на новые.

Со стороны компании-подрядчика ведутся работы также и по завершению основных строительных работ на указанном участке до конца года и обеспечению условий движения.

Будут отремонтированы также два моста, расположенных на административной территории города Алаверди. Проектные работы по восстановлению уже завершены, и в настоящее время осуществляется восстановление мостов по программе восстановления и улучшения межгосударственной автодороги М6 Ванадзор – Алаверди - граница Грузии.

Срок окончания работ на межгосударственной дорогие М6 – ноябрь 2020 года.




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