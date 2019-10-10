ОАЭ осудили операцию Турции в Сирии

ОАЭ заявили, что решительно осуждают военную операцию Турции на северо-востоке Сирии, назвав ее откровенным и неприемлемым нарушением суверенитета арабской страны, говорится в заявлении властей ОАЭ, переданном официальным Эмиратским агентством новостей WAM.

"ОАЭ самым решительным образом осуждают турецкую военную агрессию в Сирии, подтверждают, что это является опасным развитием событий, а также откровенным неприемлемым нарушением суверенитета дружественной арабской страны и вмешательством в арабские дела", - говорится в срочном заявлении, которое приводит агентство,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции "Источник мира" в Сирии, направленной против Рабочей партии Курдистана и террористической организации "Исламское государство*".