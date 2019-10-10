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Трамп раскритиковал «убогий» призыв Байдена к импичменту

Трамп раскритиковал «убогий» призыв Байдена к импичменту

Президент США Дональд Трамп прокомментировал призыв бывшего вице-президента США Джо Байдена объявить импичмент главе государства. Об этом он написал в Twitter-аккаунте.

Американский лидер заявил, что считает убогим поступок политика. «Сонный Джо Байден, который вместе со своим сыном Хантером обчистил как минимум две страны на миллионы долларов, призывает к моему импичменту», — поиронизировал Трамп,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Глава государства также обратил внимание на то, что только 25 процентов американских граждан хотели бы его отставки в результате импичмента. «Это всего лишь продолжение величайшей охоты на мошенников и ведьм в истории нашей страны!» — заключил Трамп.

 




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