Армения осуждает военное вторжение Турции на северо-восток Сирии, которое приведет к дальнейшему обострению региональной безопасности, человеческим потерям среди мирного населения, большому потоку перемещенных лиц и, в конце концов, новому гуманитарному кризису. Сообщение об этом представили «Арменпресс» в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении.

“Особенно тревожная ситуация сложилась для национальных и религиозных меньшинств. Это военное вторжение создает также и непосредственную опасность тяжелых и массовых нарушений прав человека на основе идентичности. Армения призывает приложить действенные международные усилия для прекращения этого военного вторжения, предотвращения массовых зверств и защиты населения, проживающего в приграничных с Турцией районах Сирии. Армения поддерживает единство и суверенитет Сирии, и призывает воздержаться от военных посягательств на Сирию и ее народ. Армения продолжит оказывать гуманитарную помощь на месте народу дружественной Сирии”, - говорится в сообщении.