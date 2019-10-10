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Армянские семьи будут эвакуированы из сирийского города Тель-Абьяд

Армянские семьи будут эвакуированы из сирийского города Тель-Абьяд

Депутат НС РА Мхитар Айрапетян провел телефонный разговор с генеральным консулом РА в Алеппо Арменом Саркисяном и обсудил последние развития в Сирии. Об этом «Арменпресс» сообщили в офисе Мхитара Айрапетяна.

“Как вам известно, турецкие войска начали военную операцию на севере Сирии. Учитывая то обстоятельство, что под огнем оказались и населенные армянами пункты Сирии, для получения информации о ситуации, я связался с консулом Арменом Саркисяном. На данный момент турки обстреливают город Тель-Абьяд, где проживают 16 армянских семей. Планируется организация их скорейшей эвакуации. Я попросил нашего консула передать армянской общине, что мы поддержим их, и молимся за наших соотечественников, проживающих в Сирии, и за наш дружественный сирийский народ”, - говорится в сообщении.




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