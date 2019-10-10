Отношения между Арменией и Туркменистаном имеют прочную основу: министр иностранных дел РА

В преддверии предстоящего в Ашхабаде заседания Совета министров иностранных дел СНГ министр иностранных дел Зограб Мнацаканян 9 октября встретился со своим туркменским коллегой Рашидом Мередовым.

Как сообщили «Арменпресс» в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, министры иностранных дел поздравили друг друга в связи с 27-летием установления дипломатических отношений между Арменией и Туркменистаном. Они отметили важность проведения встречи в рамках заседания, в двустороннем формате, как дополнительного шага, направленного на большее укрепление вековых дружественных отношений между двумя странами.

Поблагодарив за теплый прием, министр Мнацаканян отметил: “Отношения между Арменией и Туркменистаном имеют прочные основы и глубокие исторические корни, и мы развиваем их с большой ответственностью. У нас есть разные платформы сотрудничества, диалог между нашими странами продолжается и на уровне первых лиц”.

Министры иностранных дел Армении и Туркменистана выразили удовлетворение периодическими взаимными визитами на высоком уровне и политическими консультациями между внешнеполитическими ведомствами. Стороны коснулись деятельности СНГ и ряда вопросов повестки дня.

Министры иностранных дел обсудили широкий круг вопросов двусторонней повестки дня. Стороны подчеркнули важность совместных шагов по реализации программ торгово-экономических связей, отраслевого сотрудничества и активизации деловых и культурных контактов. В этом процессе было отмечено важное значение армянской общины Туркменистана. Министры также выразили удовлетворение заботливым отношением к историко-культурному армянскому и туркменскому наследию и памятникам, находящимся на территории обеих стран.

Собеседники обменялись мнениями вокруг подготовительных работ к заседанию Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Арменией и Туркменистаном и выразили надежду, что ее проведение придаст новый импульс углублению сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес.

Зограб Мнацаканян и Рашид Мередов высоко оценили взаимовыгодное сотрудничество и взаимодействие, установившиеся между двумя странами и в рамках международных структур.

На встрече был затронут ряд актуальных вопросов международной и региональной повестки.