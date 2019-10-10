“ Айастани Анрапетутюн”: Качество кадров зависит от финансовой независимости вуза

Газета “Айастани Анрапетутюн” пишет: “Поступление, образовательный процесс и получение соответствующего документа об окончании - возможно, ни один студент не представляет себя вне пределов этой образовательной цепи. Поступят, будут учиться или “учиться”, а потом и окончат. А в самом конце задуматься придется клиенту или потребителю услуг “обучившегося” специалиста, так как их выход на рынок труда никак не исключается и не ограничивается.

Между тем, что означает врач со средней успеваемостью или юрист с плохой успеваемостью, или учитель. И если в любом случае они окончили с такой успеваемостью и попали на рынок труда, то кто же будет нести ответственность за последствия профессиональных ошибок таких кадров.

Но с какой бы точки зрения мы ни рассматривали бы эти вопросы, мы имеем дело с финансовыми возможностями вуза. Лишь тогда, когда высшие учебные заведения будут иметь свои независимые финансовые средства, и не будут зависеть от платы, выплачиваемой студентом, общая картина вузовского образования, в положительном смысле, будет иметь определенные изменения. А пока каждый абитуриент и студент - потенциальный способ пополнить бюджет, поиск квалифицированных специалистов на рынке труда будет считаться сложным процессом”.

Подробности читайте в сегодняшнем номере газеты.