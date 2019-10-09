Премьер-министр Никол Пашинян принял членов Конгресса США Джеки Спейер и Джуди Чу

Премьер-министр Никол Пашинян принял сегодня членов Конгресса США и Комитета по армянским вопросам Джеки Спейер и Джуди Чу.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Пашинян приветствовал визит конгрессменов США в нашу страну и подчеркнул важность встречи с ними в контексте продолжения армяно-американского диалога и обсуждения перспектив углубления сотрудничества. Никол Пашинян коснулся важных изменений, происходящих в разных сферах нашей страны, и подчеркнул, что демократия - это убеждение и система ценностей для армянского общества, и Армения продолжит направленные на ее укрепление реформы, а поддержка международных партнеров будет способствовать быстрому и успешному осуществлению этой повестки.

Конгрессмены США Джеки Спейер и Джуди Чу отметили, что они гордятся тем, что посетили Армению, встретились с премьер-министром Армении и обмениваются мнениями об углублении армяно-американских отношений. Они подчеркнули, что бархатная революция в Армении и последовавшие достижения воодушевляют, и Соединенные Штаты готовы помочь премьер-министру Пашиняну и правительству Армении в реализации повестки демократических реформ. Джеки Спейер и Джуди Чу также представили подробности своего визита в Арцах, отметив, что впечатлены миролюбием, чувством безопасности и высоким уровнем гражданского сознания Арцаха.

Никол Пашинян отметил, что визит конгрессменов США в Арцах и их оценки имеют важное политическое и гуманитарное значение, и сообщил, что Армения придает большое значение развитию демократических институтов и становлению гражданского общества в Арцахе. Процесс выборов в органы местного самоуправления Арцаха показал значительный прогресс в этих сферах.

Премьер-министр и конгрессмены США обменялись мнениями об укреплении демократии в Армении и углублении армяно-американского партнерства в этом направлении. В частности, были затронуты вопросы продолжения технической помощи, предоставляемой правительству Армении Агентством США по международному развитию.