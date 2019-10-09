В ходе учений были использованы 50-килограммовые снаряды армянского производства

На заключительном этапе учений Объединенной группировки войск (сил) ВС Армении и ВС РФ провело полевое занятие 9 октября на полигоне “Баграмян” были применены 50-килограммовые снаряды армянского производства. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

«Во время учений сегодня “Су-25” ВВС Армении произвели очень точные и впечатляющие выстрелы 50-килограммовыми снарядами армянского производства. Начальник управления авиации, полковник Г.Асланян и командир воинской части полковник А. Нерсисян проявили настоящее мастерство», - отметил Арцрун Ованнисян.