Кардашьян на своей странице в Instagram поделилась впечатлениями от Армении

Всемирно известная звезда реалити-шоу Ким Кардашьян поделилась со своими 150 миллионами подписчиками на своей странице в Instagram запоминающимися моментами своего визита в Армению, а также показали полученные подарки.

Как сообщает Арменпресс, Кардашьян поделилась в историях Instagram фото со страницы своей сестры Кортни. На фото виден Мемориал жертв Геноцида армян и подпись "В память о 1,5 миллионах армян, которые были убиты".

Кардашьян также опубликовала фотографию с сотрудниками офиса PicsArt в Ереване. Она обратила внимание на тот факт, что 51 процент сотрудников составляли женщины, отметив, что она гордится этой замечательной командой.

Кардашьян также представила подарки, которые она получила в Армении: ее карикатура на фоне армянского триколора, сумки с армянскими буквами, домашнее мыло, украшения.