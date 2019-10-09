Никол Пашинян принял Ким Кардашьян

Премьер-министр Никол Пашинян принял сегодня в правительстве Ким Кардашьян.

“Я рад приветствовать Вас в резиденции премьер-министра Республики Армения и рад, что посещение Армении является хорошей традицией для Вас. Хочу отметить, что мы очень ценим Вашу готовность и деятельность по представлению Армении во всем мире, и это очень важно. В настоящее время у нас наблюдается огромный рост международного интереса к Армении, и я думаю, что Вы внесли свой вклад в этот процесс. Надеюсь и уверен, что Вы продолжите эту деятельность и будете заинтересованы в обсуждении потенциала Армении. Я рад этой возможности, поскольку сегодня для Армении и нашего правительства очень важным направлением является поощрение женщин в экономической деятельности”, - сказал премьер-министр Пашинян в своем приветственном слове.

Ким Кардашьян поблагодарила премьер-министра за гостеприимство, отметив: “Я очень рада быть в Армении. Я увидела здесь большое внимание к женщинам и к поощрению женщин, занимающихся бизнесом. Я действительно рада это видеть”. По словам Кардашьян, она впечатлена теплым отношением людей в Армении и намерена начать здесь экономическую деятельность.

Никол Пашинян и Ким Кардашьян обменялись мнениями о процессе международного признания и осуждения Геноцида армян, сохранении армянской идентичности, активизации и участия женщин в общественно-политической и экономической жизни Армении, а также возможностях сотрудничества, раскрытых в рамках 23-го Всемирного конгресса по информационным технологиям.