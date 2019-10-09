В Иране обнаружили крупное газовое месторождение

В южной провинции Ирана обнаружено крупное газовое месторождение, сообщило агентство Fars со ссылкой на слова директора департамента разведки Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) Сайеда Салеха Хенди (Seyed Saleh Hendi).

"Огромные запасы газа были обнаружены в южной провинции Ирана Фарсе после года активной разведки в регионе", - говорится в сообщении агентства,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Согласно сообщению, исследователи Ирана полагают, что запасов газа хватит на 16 лет потребления Тегераном.

Кроме того, отмечается, что дальнейшие подробности будут раскрыты управляющим директором Национальной иранской нефтяной компании