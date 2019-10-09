Время в Ереване: 11:07:36,   9 Октябрь

Шесть стартапов получили денежные призы в рамках WCIT

Шесть стартапов получили денежные призы в рамках WCIT

6 лучших стартапов на WCIT 2019 в Армении получили награды от технологического сообщества Армении. Как сообщает Арменпресс, армянское технологическое сообщество установило общий призовой фонд в размере 105 тысяч долларов для стартапов.

Три стартапа получили по 25 000 долларов, а остальные три - по 10 000 долларов.

Стартапы представили свои идеи на “Блиц раундах” в рамках конгресса.

WCIT 2019 состоялся в Армении 6-9 октября.

Фото: Геворга Перкуперкяна, Татев Дурян



youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Haypost

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации