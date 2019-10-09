Шесть стартапов получили денежные призы в рамках WCIT

6 лучших стартапов на WCIT 2019 в Армении получили награды от технологического сообщества Армении. Как сообщает Арменпресс, армянское технологическое сообщество установило общий призовой фонд в размере 105 тысяч долларов для стартапов.

Три стартапа получили по 25 000 долларов, а остальные три - по 10 000 долларов.

Стартапы представили свои идеи на “Блиц раундах” в рамках конгресса.

WCIT 2019 состоялся в Армении 6-9 октября.