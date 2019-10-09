В Ереване завершился Всемирный конгресс по информационным технологиям (WCIT-2019). Как сообщает Арменпресс, церемония закрытия конгресса состоялась 9 октября в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна.

В своем заключительном слове генеральный секретарь Всемирного альянса технологий и услуг (WITSA) Джеймс Пойзант поблагодарил всех организаторов. «До начала церемонией закрытия хочу сказать, что вы были великолепны. После всего этого мы вернемся домой, но навсегда сохраним в наших сердцах то, что произошло в эти дни», - сказал Пойзант.

В своем выступлении председатель оргкомитета WCIT 2019 Александр Есаян поблагодарил правительство Армении, вице-премьера Тиграна Авиняна, армянское технологическое сообщество и волонтеров, поддержавших мероприятие. В свою очередь вице-премьер Тигран Авинян поблагодарил организаторов, участников и зрителей. «Я думаю, что мероприятие было прекрасным, и мы сделали большое дело», - сказал Авинян.