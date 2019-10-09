Британский парламент проведет экстренное заседание по Brexit

Палата общин британского парламента проведет экстренное заседание 19 октября, сообщили представители канцелярии правительства и подтвердили парламентарии.

Заседание состоится сразу после окончания саммита Евросоюза и в день, когда, согласно принятому в сентябре закону, премьер Борис Джонсон должен будет представить парламентариям согласованное с Брюсселем соглашение о Brexit. Пока стороны на переговорах о Brexit далеки от компромисса, все говорит о том, что Джонсон не сможет добиться от ЕС сделки. Без соглашения британский премьер после 19 октября будет обязан просить о переносе сроков выхода из ЕС, против чего сам Джонсон возражает,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Члены палаты общин, возможно, будут заседать 19 октября. Это планируется", - подтвердил РИА Новости источник в Консервативной партии.

Главной темой заседания станет Brexit, парламентарии попытаются заставить премьера попросить Брюссель о переносе сроков Brexit и отобрать у правительства право определять повестку работы палаты. Джонсон, вероятно, попытается внести на голосование вопрос о выборе между отсрочкой Brexit и выходом из ЕС без соглашения. Какие вопросы будут рассмотрены на экстренном заседании и чем оно завершится не берется предсказать никто. Вероятно, что именно в этот день могут решиться судьбы Brexit и самого Джонсона как премьера.

Обычно палата общин заседает в рабочие сезоны с понедельника по четверг, а в неотложных ситуациях по пятницам. По субботам парламент собирался лишь четыре раза за последние 80 лет: 2 сентября 1939 года, в начале Второй мировой войны, 30 июля 1949 года, в последний день летней сессии, 3 ноября 1956 года, в дни Суэцкого кризиса и 3 апреля 1982 года - во время конфликта вокруг Фолклендских островов.