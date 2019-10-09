Президент Армении принял членов Конгресса США Джеки Спийер и Джуди Чу

Президент Армении Армен Саркисян принял членов Конгресса США Джеки Спийер и Джуди Чу.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, Армен Саркисян высоко оценил их работу в Палате представителей США, выразив благодарность за их усилия во благо Армении и Арцаха.

Конгрессмены США сообщили президенту о цели своего визита в Армению и встречах, отметив, что они также были в Арцахе. Они сообщили президенту Саркисяну о своей готовности поддержать развитие демократических процессов в Армении, установление прочного мира в Арцахе, а также постоянную финансовую помощь.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями об углублении армяно-американских отношений в разных направлениях. Президент Саркисян ознакомил гостей с инициативами президента, в частности с программой АТОМ, направленной на научно-техническое развитие страны. Они также коснулись развития культурного сотрудничества.