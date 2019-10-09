Ричарду Гиру вручат символические ключи от Флоренции

Точную копию ключей от древних ворот Флоренции торжественно вручат американскому актеру Ричарду Гиру за его правозащитную деятельность, сообщает Ansa.it.

Церемония состоится в понедельник, 14 октября.

Свою приверженность защите прав человека Гир продемонстрировал в августе текущего года: он лично доставил продукты питания на испанское спасательное судно с мигрантами в Средиземноморье, когда отдыхал на итальянском острове Лампедуза,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

На церемонии будут присутствовать мэр Флоренции Дарио Нарделла, члены городского совета, выступит директор Центра миграционной политики Европейского университета, профессор Эндрю Геддес.