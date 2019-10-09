Мы договорились с Ким, что она будет чаще приезжать в Армению: Пашинян опубликовал совместное фото

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял всемирно известную американскую звезду реалити-шоу Ким Кардашьян. Они говорили о визите и целях Ким.

Как сообщает Арменпресс, по итогам встречи премьер-министр опубликовал совместное фото с подписью: «Мы договорились с Ким, что она будет чаще приезжать в Армению».

Кардашьян находится в Армении со своими четырьмя детьми, сестрой Кортни и тремя ее детьми. 7 октября они крестили своих детей в Первопрестольном Святом Эчмиадзине. 8 октября Кардашьян выступила на Всемирном форуме по информационным технологиям “WCIT 2019”.

Ким Кардашян вместе с мужем Канье Уэстом, сестрой Хлое Кардашян и племянницами впервые посетила Армению в дни 100-летия Геноцида армян - в апреле 2015 года, побывала в Мемориальном комплексе Цицернакаберд, воздала дань уважения памяти жертв Геноцида армян.