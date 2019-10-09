Фонд страхования военнослужащих значительно расширяет список бенефициаров

В министерстве обороны состоялось заседание Фонда страхования военнослужащих. В ходе встречи было принято решение провести мероприятия по значительному расширению списка бенефициаров фонда. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь министерства обороны Арцрун Ованнисян.

“В частности, планируется с 1 января 2020 года давать компенсации родственникам военнослужащих, пострадавших в результате событий, имевших место до 1998 года. Напомню, что до сих пор компенсация распространялась на инциденты, имевшие место до 2008 года. Действительно очень важное решение для тысяч семей”, - отметил Ованнисян.