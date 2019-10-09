Всемирно известные американские звезды армянского происхождения Ким и Кортни Кардашьян продолжают свой визит в Армению. Они посещают духовные и культурные центры. Как сообщает Арменпресс, Ким Кардашьян посетила Гарни на третий день своего визита в Армению. Она посетила Гарни с детьми.

“Ким Кардашьян в Гарни. Местные и иностранные посетители ожидали Кардашьян с раннего утра, хотя они не смогли сфотографироваться с ней. По территории памятника Кардашьян прогулялась со своей семьей без репортеров. Так захотела она”, - отметила пресс-секретарь ГНКО “Служба по охране исторической среды и историко-культурных музеев-заповедников” Марина Аванесян, разместив фотографии и небольшое видео в социальных сетях.

Ранее сестер Кардашьян принял президент Армении Армен Саркисян. На встрече также присутствовала супруга президента страны Нунэ Саргсян.

9 октября они также посетили резиденцию премьер-министра.

Кардашьян находится в Армении со своими четырьмя детьми, сестрой Кортни и тремя ее детьми. 7 октября они крестили своих детей в Первопрестольном Святом Эчмиадзине. 8 октября Кардашьян выступила на Всемирном форуме по информационным технологиям “WCIT 2019”.

Ким Кардашян вместе с мужем Канье Уэстом, сестрой Хлое Кардашян и племянницами впервые посетила Армению в дни 100-летия Геноцида армян - в апреле 2015 года, побывала в Мемориальном комплексе Цицернакаберд, воздала дань уважения памяти жертв Геноцида армян.