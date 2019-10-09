Лидеры стран ЕС на саммите 17-18 октября обсудят действия Турции в Сирии

Главы государств и правительств Евросоюза на саммите 17-18 октября обсудят действия Турции в Сирии. Об этом заявил в среду на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Этот вопрос будет включен в повестку Европейского совета на следующей неделе", - сказал он.