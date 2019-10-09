Трамп заявил, что США не следовало направлять свой контингент на Ближний Восток

Президент США Дональд Трамп считает, что Вашингтону не следовало направлять свои силы на Ближний Восток. Соответствующую точку зрения американский лидер выразил в среду на своей странице в Twitter.

"Борьба между разными группами продолжается сотни лет. США никогда вообще не следовало быть на Ближнем Востоке. Вывели наших 50 солдат Глупые бесконечные войны для нас закончены!" - написал он,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.