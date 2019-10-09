В Тбилиси стартовала 16-я Южнокавказская конференция по укреплению свободы СМИ

Зарубежные эксперты и журналисты собрались в Тбилиси на 16-й Южнокавказской конференции по укреплению свободы СМИ и безопасности журналистов в меняющихся условиях, которая проходит при поддержке ОБСЕ.

Главными темами обсуждения в рамках двухдневной конференции будут создание и распространение новостей в условиях цифровых технологий, безопасность журналистов во время политических изменений и текущие процессы в регионе. Спикерами будут представители Грузии, Армении, Азербайджана, Казахстана, России и Турции.

На конференции зарегистрированы более двух сотен участников,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

"Очень важно, чтобы существовали такие дискуссии. Я надеюсь, что состоятся очень интересные обсуждения, и коммуникация между вами сохранится и после этой конференции", - сказал представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Харлем Дезир.