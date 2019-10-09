Популярная рок-группа System of a Down даст концерт в Армении в июне 2020 года. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил солист группы Серж Танкян на пресс-конференции 9 октября в рамках WCIT-2019 в Ереване.

«В настоящее время мы проводим концертный тур по Европе. Мы собираемся приехать в Армению в июне следующего года», - сказал Танкян.

Музыкант не указал, будет ли концерт закрытым или открытым.

Всемирно известная рок-группа System of a down дала бесплатный концерт на площади Республики 23 апреля 2015 года, посвященный осведомленности о Геноциде армян. Во время концерта группа исполняла уникальные произведения.