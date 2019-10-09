У синагоги на востоке Германии произошла стрельба

Стрельба произошла в городе Галле (федеральная земля Саксония-Анхальт в Германии), в результате два человека погибли. Об этом сообщила в Twitter полиция города.

"По предварительным данным, два человека погибли в Галле. Раздалось несколько выстрелов. Стрелявшие скрылись на автомобиле", - говорится в сообщении. Полиция попросила граждан оставаться в квартирах и избегать квартала, где произошел инцидент. По данным правоохранителей, стрелявшие направляются в сторону Лейпцига,

сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По данным радиостанции MDR, которая ссылается на очевидцев, преступники вооружены несколькими единицами огнестрельного оружия и одеты в боевую военную экипировку. Полиция региона стягивает все силы в Галле.

Огонь велся из автоматического оружия. По данным газеты Bild, инцидент произошел перед городской синагогой. Издание также сообщает, что неизвестный бросил гранату на территорию еврейского кладбища. По информации газеты, после этого еще одна стрельба произошла в местечке Видерсдорф под Галле, подробности инцидента пока неизвестны.

Полиция оцепила место ЧП на улице имени Гумбольдта. Концерн Deutsche Bahn сообщил в Twitter, что в связи со стрельбой закрыл железнодорожный вокзал в городе.