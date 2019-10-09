В рамках “WCIT 2019“ министр Акоп Аршакян провел ряд двусторонних встреч

В рамках Всемирного форума информационных технологий “WCIT 2019“ министр высокотехнологичной промышленности Армении Акоп Аршакян провел двусторонние встречи с министром инноваций и технологий Эфиопии Сисеем Толой Ядете, замминистра технологий, инноваций и телекоммуникаций Бразилии Хулио Нето, послом по цифровым вопросам МИД Эстонии Тонисом Ниркиным, министром коммуникаций и ИТ Ирана Мохаммадом Джахроми, министром телекоммуникаций и ИТ Афганистана Мохаммедом Хашимом.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Министерства высокотехнологичной промышленности Армении, Акоп Аршакян поблагодарил гостей за принятие приглашения и участие в конференции “WCIT 2019”. Гости, в свою очередь, выразили благодарность за эффективную организацию форума на высоком уровне.

Министр инноваций и технологий Эфиопии Сисей Тола Ядете отметил, что в их стране политика, направленная на стартап - компании, пока достаточно не развита, и они будут рады, если Армения поделится своим опытом, и сотрудничество в этом направлении будет развиваться.

Он также констатировал, что в рамках “Диджитек Экспо” был подписан двусторонний меморандум между Эфиопией и инженерными лабораториями “Армат”, согласно которому в школах Эфиопии будут внедрены 51 лаборатория “Армат”. Сисей Тола Ядете отметил, что Эфиопия заинтересована также и технологической образовательной системой Армении.

Акоп Аршакян, коснувшись армянской модели технологического образования –от лабораторий “Армат” до ТУМО, от программы национальных инженерных лабораторий Политехника до государственной политики, направленной на развитие стартап - экосистемы, отметил, что для разработки этой модели потребовалось достаточно долгое время и выразил готовность поделиться этим опытом с эфиопским коллегой.

Акоп Аршакян подчеркнул также наличие большого армянского научного потенциала в различных направлениях технологической сферы, коснулся программы “Инженерный город”.

В ходе встречи с заместителем министра технологий, инноваций и телекоммуникаций Бразилии Хулио Нетто стороны говорили о своих приоритетах.

Акоп Аршакян представил три основных направления деятельности министерства: оцифровка, военная промышленность и развитие экосистемы. Достигнута договоренность о расширении сотрудничества по ряду направлений. Стороны договорились расширить рамки сотрудничества в сфере высоких технологий и связи в рабочем порядке.

На встрече с послом по цифровым вопросам МИД Эстонии Тонисом Ниркиным министр Акоп Аршакян отметил, что Эстония является прекрасным примером того, как цифровые преобразования помогают гражданам избегать бюрократических проявлений, получать высококачественные услуги и в этом контексте есть большой потенциал сотрудничества между странами.

Тонис Ниркин добавил, что впечатлен уровнем технологического образования в Армении и был бы рад, если бы в этом направлении также развернулось бы сотрудничество. Министр Аршакян выразил готовность содействовать внедрению в Эстонии армянских образовательных технологий в рамках двустороннего делового обсуждения. Аршакян также предложил эстонским стартапам воспользоваться новой технологической средой Армении и выйти на международный рынок посредством программы “Армянский виртуальный мост”.

В ходе встречи с министром коммуникаций и ИТ Ирана Мохаммадом Джахроми Акоп Аршакян подчеркнул, что Иран является важным партнером с точки зрения развития сотрудничества в сфере связи и транзита интернета в страны бассейна Персидского залива, добавив, что в ходе выставки “Диджитек ЭКСПО” он посетил также и павильон иранских стартапов.

Во время встречи с министром телекоммуникаций и информационных технологий Афганистана были обсуждены пути развития цифровых преобразований, интернет – инфраструктур. Мохаммед Хашим представил технологический потенциал Афганистана, шаги и цели, направленные на развитие экосистемы, цифровых технологий.

Министр Аршакян предложил активизировать сотрудничество по транзитной инфраструктуре интернета, в рамках которой планируется создание суперсети, соединяющей Китай и азиатские страны с Европой.

Были также обсуждены вопросы применения продукции армянских технологических компаний в Афганистане, создания технопарков и инженерного города, а также создания образовательных центров. Обсуждения будут продолжены в рабочем порядке.