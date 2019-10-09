Курдский фактор между американским отступлением и российским молчанием

Официальное заявление Вашингтона о том, что американская армия решила не участвовать и не поддерживать турецкую военную операцию в Северной Сирии, практически равнозначно тому, чтобы дать зеленый свет процессу турецкого вторжения или формирования зоны безопасности.

До этого заявления официальный Дамаск на политической почве предпринимал консультации по разработке новой Конституции.

Примечательным было решение согласовать статьи новой Конституции с представителями международной общественности, оно имеет практическое проявление, что свидетельствует о переходе Сирии на новый этап.

Накануне всего этого глава МИД РФ заявлял, что сирийскую войну можно считать завершенной.

Сейчас Вашингтон говорит об отводе своих сил с сирийских территорий.

Хотя следует отметить, что на самом деле о переброске больше разгоров, чем о полном выводе, хотя бы на этом этапе.

Однако, турецкое вторжение, не связано только с американским зеленым светом. Сегодня в регионе и особенно в Сирии, действует стратегическая ось на основе сближения Москва – Анкара - Тегеран, что предполагает согласование операции вторжения с двумя стратегическими партнерами.

Но кажется, что это соглашение неоднозначно. Министр иностранных дел Ирана заявил, что Тегеран передал Анкаре, что единственным способом обеспечения безопасности Турции является скопление ее вооруженных сил на границе с Сирией на основе согласия Аданы. Иными словами, несогласие с турецким вторжением.

Если несогласие Тегерана откровенно, то Москва пока молчит. Конечно, визит Лаврова в Северный Ирак отнюдь не случаен. Курды публично просят поддержки у Москвы, которая на данный момент пока не раскрыла свою позицию.

Сирийские правительственные силы готовы противостоять вторжению Анкары, тем не менее, их практическое участие, естественно, зависит от Москвы. Сирийская свободная армия уже заявила, что готова присоединиться к турецким вооруженным силам для осуществления операции по созданию зоны безопасности.

Во всем этом есть теория, что в результате политической торговли Вашингтон – Анкара, Турция с определенными ограничениями может создать зону безопасности. В противном случае, начнет серию новых вооруженных столкновений в виде турецко-курдской войны, что может полностью смешать карты Сирии и региона в целом.

На данный момент дальнейший ход военных событий не ясен, однако ясно другое, что с выводом войск США образовались предпосылки для зависимости курдского фактора от российского. Полюсом как решения об участии сирийских правительственных сил, так и сдерживания Анкары является Москва. Эту карту Москва пока не использовала.

Прогнозы таковы, что часть зоны безопасности будет создана на этом этапе, говорится также о вероятности того, что вместо курдских вооруженных сил сирийские правительственные силы будут контролировать часть территорий, являющихся предметом спора. Этим и объясняется российское молчание.

В рамках общего соглашения о разделении зон влияния курды в очередной раз эксплуатируются сверхдержавами. В конце концов, сколько бы Москва и Анкара не сближались бы, тем не менее, приобретение Турцией больших преимуществ в Сирии, не исходит из интересов РФ и другого государства региона - Ирана.

Шаан Гантаарян