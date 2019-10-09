Times: ЕС готов пойти на уступку Великобритании на переговорах по Brexit

Евросоюз согласен уступить Великобритании в одном из вызывающих споры вопросов, которые обсуждаются на переговорах, касающихся предстоящего выхода страны из состава сообщества. Как сообщает на своем сайте газета The Times, дипломатические источники в ЕС утверждают, что Брюссель готов наделить Ассамблею (однопалатный парламент) Северной Ирландии правом решать, как долго регион должен будет соблюдать нормативы Евросоюза после Brexit, передает Арменпресс.

"Как стало известно The Times, ЕС готов пойти на крупную уступку в обсуждении соглашения о Brexit, согласившись на создание механизма, который позволит Ассамблее Северной Ирландии принять решение о прекращении действия нового режима "бэкстоп" после истечения заранее установленного срока", - пишет издание. В настоящий момент обсуждается возможность того, чтобы соответствующий вопрос был поставлен перед Ассамблеей в 2025 году.

По словам источников The Times, в качестве ответной уступки Брюссель предлагает Лондону согласиться на единую таможенную границу в Ирландском море, настаивая на отсутствии необходимости создавать вторую таможенную границу на территории острова Ирландия, как предлагает британская сторона. Против такого предложения ЕС уже выступила Демократической юнионистская партия Северной Ирландии (ДЮП).