Аятолла Хаменеи заявил, что использование ядерного оружия запрещено исламом

Иран не пошел по пути создания ядерного оружия, потому что, с точки зрения ислама, это запрещено. Такое мнение высказал в среду руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Мы могли пойти по этому пути, но мы сказали, что, согласно исламу, это запрещено", - приводит его слова агентство ISNA. Хаменеи добавил, что "это касается как производства, так и хранения атомного оружия". "Сегодня ядерная бомба - это угроза миру и человечеству", - подчеркнул он.

27 сентября президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран не стремится к получению ядерного оружия, поэтому разрешает наблюдение за своими атомными объектами.