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Армен Саркисян принял президентов IEEE Computer Society и “Синопсис Армения”

Армен Саркисян принял президентов IEEE Computer Society и “Синопсис Армения”

Президент Республики Армения Армен Саркисян встретился с президентом IEEE Computer Society, профессором Болонского университета Сесилией Метрой и президентом “Синопсис Армения” Ервандом Зоряном.

Об этом Арменпресс сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

В ходе встречи были затронуты реализованные и реализуемые в Армении программы в сфере информационных и высоких технологий, а также актуальные проблемы и вызовы программирования и расчетных систем.

Президент Армен Саркисян отметил, что Армения в сфере ИТ, учитывая имеющийся потенциал, может сделать и больше.

Он выразил готовность оказать содействие реализуемым в сфере программам и инновационным инициативам, отметив, что будущее связано именно с ними.

IEEE Computer Society - Всемирная организация компьютерной инженерии и программистов, насчитывающая более 81 тысяч членов во всем мире. Ежегодно она организует форумы, осуществляет образовательные программы, издает различные материалы, касающиеся этой сфер.




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