В Арцахе осуществляются реформы уголовно-исполнительной системы

В Арцахе реализуются конкретные программы по улучшению уголовно-исполнительной системы.

На пресс-конференции в конференц-зале Арменпресс омбудсмен Республики Арцах Артак Бегларян отметил, что эти работы находятся в процессе.

“До сих пор в Арцахе уголовно-исполнительное учреждение находится под управлением полиции. Реформами предусматривается перевести уголовно-исполнительное учреждение под управление Министерства юстиции, что конечно правильно. Процесс уже начался. Конечно, этого недостаточно, в этой сфере есть психологические вопросы, связанные с заключенными, с гражданским контролем”.

Касаясь проблем в других сферах, омбудсмен Республики Арцах отметил, что по всем направлениям есть много чего, что надо сделать. Он выделил вопросы, связанные с защитой прав детей, которые связаны с равными возможностями образования, правом на социальное обеспечение.

“Пока мы тщательно не изучим эту область, я не смогу дать профессиональную оценку. Сейчас мы работаем над всеобъемлющим исследованием, чтобы выявить основные проблемы, дать им измеримость и попытаться осуществить реформы”, - сказал Артак Бегларян.

Он также выделил проблемы, связанные с инвалидностью. По словам Артака Бегларяна, представление о лицах с ограниченными возможностями, является медицинским, которое осталось со времен Советского Союза, и здесь есть институциональные проблемы. Есть и проблемы, связанные с правами беженцев, они и внутренние, и обусловлены конфликтом.