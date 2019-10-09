Треть желающих стать космонавтами в ОАЭ составляют женщины

Треть из 4 тысяч заявок от желающих стать космонавтами, полученных космическим агентством ОАЭ, пришли от женщин. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор космического агентства ОАЭ Мухаммед аль-Ахбаби.

"Заявки подали 4 тысячи человек. Интересно, что треть заявок – от женщин", - заявил он.

В среднем желание полететь в космос изъявляют молодые люди, отметил аль-Ахбаби.

Он рассказал, что два отобранных кандидата - Хазза аль-Мансури и Султан аль-Нейяди - прошли собеседования, медосмотр, и проверку научной подготовки, которые проводили эксперты со всего мира.

Хазза аль-Мансури вместе с россиянином Алексеем Овчининым и американцем Ником Хейгом вернулись в корабле "Союз МС-12" с МКС 3 октября. Аль-Мансури стал первым эмиратцем, полетевшим в космос, а также первым арабским космонавтом, побывавшим на МКС.