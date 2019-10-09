Пресс-секретарь премьер-министра опровергает информацию об отставке министра обороны Давида Тонояна

Пресс-секретарь премьер-министра Армении Владимир Карапетян опровергает информацию об отставке министра обороны Армении Давида Тонояна. На уточняющий вопрос Арменпресс, соответствует ли действительности информация о том, что премьер-министр ходатайствовал об освобождении Тонояна от должности, Карапетян ответил: “Опровергаю эту информацию”.

СМИ опубликовали также и реакцию премьер-министра Никола Пашиняна, публикации в прессе об освобождении от должности министра обороны РА Давида Тонояна он счел абсурдными.

Пашинян сказал об этом отвечая на вопрос журналиста после научно-практической конференции “Что делать - 2 экономические революции? Восприятие и воспроизводство”.

Ранее СМИ распространили анонимную информацию о том, что 9 октября президент Армении подпишет указ об освобождении Давида Тонояна от должности министра. Согласно этой публикации, Никол Пашинян уже представил ходатайство президенту.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе президента Армении, никаких ходатайств не получено.

Тоноян также в беседе с СМИ опроверг информацию, отметив, что он находится на работе, и информация не соответствует действительности.